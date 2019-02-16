16 февраля 201919:38
Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира
На трассе в американском Лейк-Плэсиде продолжается этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Победителем мужских соревнований по скелетону стал олимпийский чемпион 2014 года россиянин Александр Третьяков, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 47,19 секунды.
Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс, отставший на 0,14 секунды. Третий результат показал южнокореец Юн Сун Бин, проигравший победителю 0,25 секунды. Еще один россиянин Никита Трегубов занял четвертое место (отставание 0,56 секунды), Владислав Марченков — 14-е (+2,00).
Третьяков вышел в лидеры общего зачета Кубка мира, набрав 1269 очков. Вторым идет Юн Сун Бин (1245), третьим — Трегубов (1161).
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