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16 февраля 201919:53

Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

EPA

Сборная России по бадминтону заняла третье место на чемпионате Европы среди смешанных команд. Соревнования проходят в датском Копенгагене.

В полуфинале турнира наша команда уступила сборной Германии со счетом 1:3. Единственную победу российской команде принес Владимир Мальков, обыгравший Кая Шефера.

В финале немцы сыграют с датчанами, которые "всухую" со счетом 3:0 одержали победу над командой Нидерландов. В итоге голландцы, как и россияне, стали обладателями бронзы.

Матч за третье место в рамках данного турнира не проводится, а финал состоится в воскресенье.

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