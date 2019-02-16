Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон упрекнул президент Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он обращается за поддержкой к государствам, политический строй в которых якобы "далек от демократического". К "печально известными нарушением прав человека" Болтон приписал КНДР, также политик не считает "пристанищем демократии" Китай, Кубу, Иран, Россию и Сирию. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.