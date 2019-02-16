Площадь обрушения в ИТМО составила 150 квадратов

Спасатели не ожидают найти пострадавших под завалами в университете ИТМО в Санкт-Петербурге. В субботу в здании, в котором проходили занятия, рухнули перекрытия, пишет ТАСС.

"По предварительной информации, под завалами никого нет", сказали в МЧС.

После ЧП из университета эвакуировали 86 человек, сообщает "Интерфакс".

В здании проходят ремонтные работы. Рабочие покинули опасное место сами. В МЧС считают нарушение строительных норм предварительной версией случившегося. В здании рухнули перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров.

Вице-губернатор Владимир Кириллов возглавил штаб по ликвидации последствий обрушения. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лично контролирует работы на месте происшествия.