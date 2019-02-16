ФТС предложила расширить продэмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила расширить перечень продуктов, которые запрещено ввозить из ряда других стран. Таким образом, по мысли ведомства, можно будет значительно сократить количество находящейся под продовольственным эмбарго продукции, поступающей в РФ обманным путем.

Письмо, где перечисляется продукция, которую предлагается добавить в список запрещенной к ввозу, было направлено в Минсельхоз 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Как отметил представитель пресс-службы, попытки незаконного ввоза в Россию санкционной продукции фиксируются регулярно. При этом предприимчивые коммерсанты используют "товары прикрытия", скрывают сопроводительные документы с указанием реальной страны происхождения или перемаркируют товары. Собеседник привел характерный пример использования "товаров прикрытия": в Россию ввозят хамон из ЕС под видом продукции из разрешенных стран, указывая заведомо неверный товарный код.

По некоторым данным, ФТС предлагает распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса, рыбы, морепродуктов, икры осетровых, консервированных овощей, фруктов, оливок, джемов, мармеладов, фруктовых пюре и соков. Кроме того, запретить ввоз в страну планируется свежую баранину и козлятину, некоторые субпродукты, яйца, мед. Также под запрет подпадут живые домашние животные и птица. В этом списке — и другие продукты, экстракты и пищевые добавки. Исключение предполагается сделать для питания спортсменов.Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Оно распространяется на продукцию из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, а также Украины. Предыдущее расширение продэмбарго произошло 27 октября 2017 года. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сохранит контрсанкции, до тех пор пока действуют санкции Запада против нее.