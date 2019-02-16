В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину

Участники манифестации движения "желтых жилетов" в субботу, 16 февраля, разгромили офис депутата правящей во Франции партии "Республика на марше" Дамьена Пишеро в городе Ле Ман.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, погромщиков было около 20. Манифестация проходила под лозунгом "Мирные 24 часа Ле-Мана", тем не менее хулиганы разбили камнями окна в здании суда, нанесли ущерб комиссариату и разнесли офис депутата: разбив окна, люди ворвались внутрь и сломали практически всю мебель. Кроме того, погромщики побили окна в редакции газеты "Уэст франс" и сожгли спортивный автомобиль Mazda MX-5.

А во французском Руане в толпу протестующих "желтых жилетов" наехал автомобиль. Медицинская помощь потребовалась, по разным данным, трем или четырем демонстрантам. Водитель с места происшествия скрылся, опасаясь за свою жизнь, но позже явился в комиссариат в сопровождении сына.

По информации французских СМИ, мужчина нажал на газ после того, как в его машину неизвестные бросили несколько камней, а несколько человек забрались на ее капот. По некоторым данным, в этот момент в машине был маленький ребенок.

Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в субботу и в Париже. В нескольких местах города протестующие бросали в полицейских петарды, правоохранители в ответ вынуждены были применить слезоточивый газ.