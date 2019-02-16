Тема:

Франция. Протесты "желтых жилетов" 13 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 февраля 201921:24

В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину

EPA

Участники манифестации движения "желтых жилетов" в субботу, 16 февраля, разгромили офис депутата правящей во Франции партии "Республика на марше" Дамьена Пишеро в городе Ле Ман.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, погромщиков было около 20. Манифестация проходила под лозунгом "Мирные 24 часа Ле-Мана", тем не менее хулиганы разбили камнями окна в здании суда, нанесли ущерб комиссариату и разнесли офис депутата: разбив окна, люди ворвались внутрь и сломали практически всю мебель. Кроме того, погромщики побили окна в редакции газеты "Уэст франс" и сожгли спортивный автомобиль Mazda MX-5.

А во французском Руане в толпу протестующих "желтых жилетов" наехал автомобиль. Медицинская помощь потребовалась, по разным данным, трем или четырем демонстрантам. Водитель с места происшествия скрылся, опасаясь за свою жизнь, но позже явился в комиссариат в сопровождении сына.

По информации французских СМИ, мужчина нажал на газ после того, как в его машину неизвестные бросили несколько камней, а несколько человек забрались на ее капот. По некоторым данным, в этот момент в машине был маленький ребенок.

Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в субботу и в Париже. В нескольких местах города протестующие бросали в полицейских петарды, правоохранители в ответ вынуждены были применить слезоточивый газ.

Ранее по теме

Сейчас

20:52

Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

19:42

Площадь обрушения в ИТМО составила 150 квадратов

19:09

Обрушение в питерском вузе: уточненные данные

18:47

Обрушение в ИТМО произошло во время занятия

18:22

В здании ИТМО в центре Питера произошло обрушение

17:05

Макрона обвинили в незаконной предвыборной кампании

16:40

Парижская полиция ответила газом на петарды "жилетов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обрушение в ИТМО: зам Беглова велел разобрать "все до последнего кирпичика"

Обрушение в ИТМО: зам Беглова велел разобрать "все до последнего кирпичика"

2 часа назад
Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

4 часа назад
Беспредел Запада, развал договоров, Курилы, СП-2: Лавров ответил на вопросы журналистов

Беспредел Запада, развал договоров, Курилы, СП-2: Лавров ответил на вопросы журналистов

1 час назад
ФТС предложила расширить продэмбарго

ФТС предложила расширить продэмбарго

2 часа назад
В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски

В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски

2 часа назад
Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

3 часа назад
"Вести в субботу": удивительное открытие о Коминтерне

"Вести в субботу": удивительное открытие о Коминтерне

25 минут назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Арестованного Калви отправят на карантин

Арестованного Калви отправят на карантин

6 часов назад
Новые антироссийские санкции ЕС будут "мягкими"

Новые антироссийские санкции ЕС будут "мягкими"

3 часа назад
"Желтые жилеты" пройдут с маршем от Марселя до Парижа

"Желтые жилеты" пройдут с маршем от Марселя до Парижа

10 минут назад
Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

40 минут назад
"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

5 часов назад
Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

1 час назад
Колонка Андрея Медведева: Афганская война

Колонка Андрея Медведева: Афганская война

7 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

55 минут назад
В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину

В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину

1 час назад
Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

1 час назад
Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

1 час назад
"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

2 часа назад
Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

2 часа назад
Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

3 часа назад
Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира

Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира

3 часа назад
Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

3 часа назад
Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"

Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"

3 часа назад
Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Роттердаме

Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Роттердаме

3 часа назад
Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

3 часа назад
Епифаний хочет отменить церковный дресс-код

Епифаний хочет отменить церковный дресс-код

3 часа назад
Слова Пенса о Холокосте назвали смешными

Слова Пенса о Холокосте назвали смешными

4 часа назад
Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

4 часа назад
Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

4 часа назад
Байден заявил, что "агрессивная" Россия слабеет, а Китай усиливается

Байден заявил, что "агрессивная" Россия слабеет, а Китай усиливается

4 часа назад
На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

4 часа назад
Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

4 часа назад
Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

4 часа назад
Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

5 часов назад
Лавров уличил американцев в нечистоплотности

Лавров уличил американцев в нечистоплотности

5 часов назад
Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

5 часов назад
С Сергеем Захаровым простились аплодисментами

С Сергеем Захаровым простились аплодисментами

6 часов назад
Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за квартиру

Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за квартиру

6 часов назад
Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

7 часов назад
Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

8 часов назад
Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

8 часов назад
Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

10 часов назад
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

10 часов назад
Турция не передумала покупать у России С-400

Турция не передумала покупать у России С-400

10 часов назад
Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

12 часов назад
На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

12 часов назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

15.02.2019 19:43
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

15.02.2019 14:18
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

15.02.2019 14:11
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28