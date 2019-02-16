"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

Матчем в Нижнем Новгороде между местным "Торпедо" и новосибирской "Сибирью" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда одержали победу со счетом 5:3 и гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

У победителей отличились Денис Паршин, Роберт Саболич, Данил Веряев, Антон Шенфельд и Эндрю Кейлоф. У "Сибири" шайбы забросили Егор Миловзоров, Николай Демидов и Дмитрий Саюстов.

После 60 игр "Торпедо" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. За два матча до окончания регулярного сезона нижегородцы обеспечили себе выход в плей-офф. "Сибирь" идет девятой на Востоке с 54 баллами.

Ранее были сыграны еще две встречи в КХЛ. Череповецкая "Северсталь" дома оказалась сильнее челябинского "Трактора" – 4:2, а магнитогорский "Металлург" в гостях победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:0.