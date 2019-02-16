Россиянки не попали в десятку лучших в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

В американском Солт-Лейк-Сити завершилась гонка преследования у женщин на этапе Кубка мира по биатлону. Победу в ней с двумя промахами одержала немка Дениза Херманн, преодолевшая дистанцию 10 километров за 28 минут 03,4 секунды.

Второй стала ее соотечественница Франциска Хильдебранд (+4,2 секунды, 1 промах). В тройку лучших также вошла финка Кайса Мякяряйнен (+16,5 секунды, 3 промаха).

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева заняла 11-е место, не допустив ни одного промаха. Еще две представительницы России Маргарита Васильева и Лейсан Бикташева стали соответственно 15-й и 49-й.