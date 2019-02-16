Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Российский фристайлист Станислав Никитин показал лучший результат дня в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве. На соревнованиях, которые проходят на Воробьевых горах, он набрал 128,96 балла.

Вторым стал китаец Ван Синьди (123,08). Бронзу завоевал швейцарец Ной Рот (119,91). Еще один представитель России Павел Кротов с результатом 101,81 балла занял четвертое место.

У женщин победу одержала белоруска Александра Романовская (105,93). Австралийка Лора Пил стала второй (97,64). В тройке лучших оказалась Сюй Мэнтао из Китая (89,88). Россиянка Любовь Никитина показала шестой результат (46,62).