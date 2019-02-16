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16 февраля 201922:15

В Лондоне осквернили надгробный памятник Карлу Марксу

EPA

Неизвестные вандалы исписали красной краской памятник на могиле немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса (1818-1883) на Хайгейтском кладбище Лондона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, факт вандализма обнаружил пресс-секретарь Британского музея Максвелл Блоуфилд, который в субботу, 16 февраля, пришел на могилу Маркса со своей матерью. Он отметил, что опечален случившимся, поскольку это место регулярно посещают туристы.

По данным британской прессы, на памятнике вандалы сделали обидные надписи, касающиеся самого Маркса и его идей.

Ранее в феврале была повреждена мраморная табличка на памятнике, где выбиты имя и годы жизни Маркса и похороненной здесь же его супруги Женни фон Вестфален (1814-1881). Как уточняет РИА Новости, этот инцидент произошел 4 февраля. Пока полиция вандалов не нашла.

Современный памятник Марксу на Хайгейтском кладбище был установлен в 1956 году на средства британской Коммунистической партии.

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