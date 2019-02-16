Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

Около 200 тысяч человек вышли сегодня на улицы Барселоны, выступая против судебного разбирательства над каталонскими чиновниками, передает канал "Россия 24".

Такие цифры приводят в полиции, организаторы акции утверждают, что численность митингующих превысила полмиллиона.

4 дня назад в Верховном суде начались слушания по делу 12 чиновников. Два года назад они поддержали проведение референдума о независимости Каталонии, прокуратура предъявила политикам обвинение в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. В тюрьму их могут отправить на срок до 25 лет.