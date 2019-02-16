"Желтые жилеты" пройдут с маршем от Марселя до Парижа

"Желтые жилеты" решили пройти с маршем от Марселя до Парижа. С такой инициативой выступило около десятка человек.

Они намерены поддержать референдумы народной инициативы для вынесения на общий суд вопросов государственного значения.

По словам одного из участников, президента Франции Эмманюэля Макрона ждет большой сюрприз 17 марта: очевидно, он планирует к этому времени дойти до столицы.

Каждые 25-40 километров участники марша будут останавливаться в городах для дебатов с "желтыми жилетами". По пути к ним должны присоединиться протестующие, которые раньше вышли из Булу.

Полиция сообщает, что сегодня в Марселе протестовали 2 тысячи человек. Не обошлось и без столкновений с полицией, передает ТАСС.