Французские "Синонимы" стали лучшим фильмом на "Берлинале"

Лучшим фильмом 69-го Берлинского кинофестиваля, получившим "Золотого медведя", стала французская картина "Синонимы" Гадава Лапида. Фильм рассказывает о молодом израильтянине, который старается оторваться от родины и стать настоящим французом​​​.

Берлинский кинофестиваль — один из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией — проходил в столице Германии с 7 февраля. В конкурсе участвовали 16 картин.

Фильм "Синониы" рассказывает о демобилизовавшемся после войны израильтянине по имени. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя идут прахом.

Режиссер посвятил картину своей матери, которая умерла во время съемок. "Для меня это значит очень много. Я не мог и ждать такой награды", — признался режиссер.

"Серебряного медведя" вручили картине "Крушитель системы" Норы Фингшайдт.

Награду за лучший дебютный фильм получил Махмет Акиф за фильм "Орэй".

Награду за лучший документальный фильм получила картина "Разговаривая о деревьях" Сухаба Гасмелбэри, сообщает РИА Новости.