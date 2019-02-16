Дубль Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в игре с "Калгари"

Встречей в Питтсбурге между местными "пингвинами" и "Калгари Флэймз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 4:5. У проигравших две шайбы забросил Евгений Малкин.

Последняя из них стала для российского нападающего 16-й в нынешнем сезоне. Также в этой встрече Малкин отметился голевой передачей. Всего на счету россиянина 59 (16+43) очков в текущем чемпионате.

EVGENI MALKIN AND THE LASER BEAM SNIPE.



Nice screen, Hornqvist! pic.twitter.com/fFmw7rur9m — Pittsburgh Penguins (@penguins) 16 февраля 2019 г.

В другом матче дня "Филадельфия Флайерз" на своем льду переиграла в овертайме "Детройт Ред Уингз" со счетом 6:5. Российский защитник "летчиков" Иван Проворов набрал одно очко за результативную передачу.