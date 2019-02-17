В МЧС не исключили, что под завалами в университете Петербурга могут быть люди

Под завалами в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где в субботу произошло обрушение кровли в одном из его корпусов, могут находиться люди. Об этом журналистам сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев​​​.

"На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться", — сказал Зиничев.

По последним данным, в результате обрушения части кровли и перекрытия с пятого по первый этажи были эвакуированы 86 человек, погибших нет.

"Вся необходимая техника на месте, — заявил он. — МЧС даны указания, чтобы все до последнего кирпичика было разобрано. Мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей.

Он добавил, что вероятная версия обрушения связаны с реконструкцией этого здания.