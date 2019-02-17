Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
17 февраля 201900:01

В МЧС не исключили, что под завалами в университете Петербурга могут быть люди

Под завалами в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где в субботу произошло обрушение кровли в одном из его корпусов, могут находиться люди. Об этом журналистам сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев​​​.

"На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться", — сказал Зиничев.

По последним данным, в результате обрушения части кровли и перекрытия с пятого по первый этажи были эвакуированы 86 человек, погибших нет.

"Вся необходимая техника на месте, — заявил он. — МЧС даны указания, чтобы все до последнего кирпичика было разобрано. Мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей.

Он добавил, что вероятная версия обрушения связаны с реконструкцией этого здания.

Сейчас

00:21

При перелете в Екатеринбург утеряны гитары участников группы "Чайф"

23:51

МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

20:52

Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

19:42

Площадь обрушения в ИТМО составила 150 квадратов

19:09

Обрушение в питерском вузе: уточненные данные

18:47

Обрушение в ИТМО произошло во время занятия

18:22

В здании ИТМО в центре Питера произошло обрушение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В МЧС не исключили, что под завалами в университете Петербурга могут быть люди

В МЧС не исключили, что под завалами в университете Петербурга могут быть люди

26 минут назад
Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

5 часов назад
Беспредел Запада, развал договоров, Курилы, СП-2: Лавров ответил на вопросы журналистов

Беспредел Запада, развал договоров, Курилы, СП-2: Лавров ответил на вопросы журналистов

3 часа назад
ФТС предложила расширить продэмбарго

ФТС предложила расширить продэмбарго

3 часа назад
В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски

В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски

3 часа назад
Французские "Синонимы" стали лучшим фильмом на "Берлинале"

Французские "Синонимы" стали лучшим фильмом на "Берлинале"

58 минут назад
"Вести в субботу": удивительное открытие о Коминтерне

"Вести в субботу": удивительное открытие о Коминтерне

1 час назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

5 часов назад
Арестованного Калви отправят на карантин

Арестованного Калви отправят на карантин

7 часов назад
МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

36 минут назад
Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

2 часа назад
"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

7 часов назад
Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

2 часа назад
Колонка Андрея Медведева: Афганская война

Колонка Андрея Медведева: Афганская война

9 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

2 часа назад
В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину

В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину

3 часа назад
Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

3 часа назад
Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

3 часа назад
"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

3 часа назад
Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

4 часа назад
Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

4 часа назад
Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

4 часа назад
Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира

Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира

4 часа назад
Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"

Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"

4 часа назад
Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Роттердаме

Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Роттердаме

4 часа назад
Новые антироссийские санкции ЕС будут "мягкими"

Новые антироссийские санкции ЕС будут "мягкими"

5 часов назад
Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

5 часов назад
Епифаний хочет отменить церковный дресс-код

Епифаний хочет отменить церковный дресс-код

5 часов назад
Слова Пенса о Холокосте назвали смешными

Слова Пенса о Холокосте назвали смешными

5 часов назад
Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

5 часов назад
Байден заявил, что "агрессивная" Россия слабеет, а Китай усиливается

Байден заявил, что "агрессивная" Россия слабеет, а Китай усиливается

6 часов назад
Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

6 часов назад
Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

6 часов назад
На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

6 часов назад
Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

6 часов назад
Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

6 часов назад
Лавров уличил американцев в нечистоплотности

Лавров уличил американцев в нечистоплотности

6 часов назад
Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

7 часов назад
С Сергеем Захаровым простились аплодисментами

С Сергеем Захаровым простились аплодисментами

7 часов назад
Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за квартиру

Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за квартиру

8 часов назад
Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

9 часов назад
Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

9 часов назад
Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

10 часов назад
Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

11 часов назад
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

12 часов назад
Турция не передумала покупать у России С-400

Турция не передумала покупать у России С-400

12 часов назад
Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

13 часов назад
На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

14 часов назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

15.02.2019 19:43
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

15.02.2019 14:18
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

15.02.2019 14:11
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28