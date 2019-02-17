При перелете в Екатеринбург утеряны гитары участников группы "Чайф"

Стало известно, что при перелете из Москвы в Екатеринбург были утеряны гитары участников музыкальной группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова.

Музыканты группы стараются с юмором комментировать происшествие: "Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов".

"Чайф" возвращался в родной Екатеринбург с московских гастролей, передает ТАСС.