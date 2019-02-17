Головин принял участие в победном матче "Монако" против "Нанта"

В чемпионате Франции завершился матч 25-го тура между "Монако" и "Нантом". Монегаски добились дома победы с минимальным счетом – 1:0. Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте встречи.

Россиянин результативными действиями не отметился, заработав желтую карточку за грубую игру. В составе победителей единственный мяч забил Желсон Мартинш на 13-й минуте.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 22 очка в 25 играх. "Нант" идет 14-м с 27 баллами.