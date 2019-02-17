Четверка Андрианова попала в тройку призеров на этапе Кубка мира по бобслею в США

Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов финишировали с третьим результатом дня в соревнованиях четверок на седьмом этапе Кубка мира, который прошел в американском Лейк-Плэсиде. Россияне отстали от победителя на 0,13 секунды.

Первое место заняла канадская четверка под управлением Джастина Криппса (1 минута 49,54 секунды). Серебро досталось экипажу латвийца Оскарса Киберманиса (+0,07).

Следующий этап Кубка мира, который пройдет в Калгари с 23 по 24 февраля, станет заключительным для бобслеистов в нынешнем сезоне.