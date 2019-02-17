Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 февраля 201901:42

Тарасенко принес "Сент-Луису" победу в матче с "Колорадо"

Global Look Press

В Национальной хоккейной лиге матчем между "Колорадо Эвеланш" и "Сент-Луис Блюз" продолжился игровой день регулярного чемпионата. "Лавины" на своей площадке уступили "блюзменам" – 0:3. Победная шайба оказалась на счету российского форварда гостей Владимира Тарасенко.

Для него этот гол стал уже 25-м в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счет одну результативную передачу. Тарасенко набирает очки уже в 11 играх подряд. Всего в активе россиянина 48 (25+23) баллов в текущем чемпионате. Его партнер по команде Иван Барбашев остался без набранных очков.

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил в этой встрече 30 бросков по своим воротам. Еще один россиянин в составе "лавин" Никита Задоров голевыми действиями не отметился.

Сейчас

00:21

При перелете в Екатеринбург утеряны гитары участников группы "Чайф"

23:51

МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

20:52

Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

19:42

Площадь обрушения в ИТМО составила 150 квадратов

19:09

Обрушение в питерском вузе: уточненные данные

18:47

Обрушение в ИТМО произошло во время занятия

18:22

В здании ИТМО в центре Питера произошло обрушение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В МЧС не исключили, что под завалами в университете Петербурга могут быть люди

В МЧС не исключили, что под завалами в университете Петербурга могут быть люди

1 час назад
Мюнхен: краткие итоги конференции по безопасности

Мюнхен: краткие итоги конференции по безопасности

26 минут назад
Во Франции "желтые жилеты" громят депутатов и суды

Во Франции "желтые жилеты" громят депутатов и суды

1 час назад
ФТС предложила расширить продэмбарго

ФТС предложила расширить продэмбарго

5 часов назад
В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски

В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски

5 часов назад
Французские "Синонимы" стали лучшим фильмом на "Берлинале"

Французские "Синонимы" стали лучшим фильмом на "Берлинале"

2 часа назад
"Вести в субботу": удивительное открытие о Коминтерне

"Вести в субботу": удивительное открытие о Коминтерне

3 часа назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

6 часов назад
Арестованного Калви отправят на карантин

Арестованного Калви отправят на карантин

9 часов назад
МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

2 часа назад
Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

7 часов назад
Процесс закрыт: станет ли офицер СС Цуркус национальным героем Латвии?

Процесс закрыт: станет ли офицер СС Цуркус национальным героем Латвии?

53 минуты назад
Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

4 часа назад
Колонка Андрея Медведева: Афганская война

Колонка Андрея Медведева: Афганская война

10 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
При перелете в Екатеринбург утеряны гитары участников группы "Чайф"

При перелете в Екатеринбург утеряны гитары участников группы "Чайф"

1 час назад
Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

Барселона протестует против суда над каталонскими чиновниками

3 часа назад
Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

4 часа назад
Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

Россия закрыла все "дыры" в радиолокационном поле

4 часа назад
Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Россиянин Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

4 часа назад
"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

"Торпедо" победило "Сибирь" и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

5 часов назад
Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

Болтон: Мадуро обращается к "печально известным" странам

6 часов назад
Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

Российские бадминтонисты взяли бронзу чемпионата Европы среди смешанных команд

6 часов назад
Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира

Скелетонист Александр Третьяков выиграл американский этап Кубка мира

6 часов назад
Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

6 часов назад
Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"

Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"

6 часов назад
Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Роттердаме

Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Роттердаме

6 часов назад
Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

6 часов назад
Слова Пенса о Холокосте назвали смешными

Слова Пенса о Холокосте назвали смешными

7 часов назад
Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

7 часов назад
Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

8 часов назад
Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

8 часов назад
"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

8 часов назад
Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

8 часов назад
Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

11 часов назад
Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

11 часов назад
Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

13 часов назад
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

13 часов назад
Турция не передумала покупать у России С-400

Турция не передумала покупать у России С-400

13 часов назад
Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

15 часов назад
На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

16 часов назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

15.02.2019 19:43
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

15.02.2019 14:18
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

15.02.2019 14:11
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28