Япония и Россия договорились о скором визите Лаврова в Токио

Министры иностранных дел Японии и России договорились о скором визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Токио. Об этом в Мюнхене заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно.

По его словам, проблема заключения мирного договора не может быть решена в одночасье. "Это проблема, решение которой не удавалось найти более 70 лет. Но я хотел бы приложить совместные с Россией усилия для того, чтобы вместе достичь этой цели", — добавил Таро Коно.

Глава МИД РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров сообщил, что заместители глав МИД России и Японии проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.

В Мюнхене глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что у нашей страны нет искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией, который означает безальтернативность признания японцами итогов Второй Мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми восемью Курильскими островами, включая шесть островов Малой Курильской гряды (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя из понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени.

В начале февраля власти Сахалинской области заявляли о намерении провести открытый публичный опрос жителей Курильских островов, чтобы прекратить дискуссию о принадлежности архипелага.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор без всяких предварительных условий, но Япония назвала это предложение неприемлемым.