"Валенсия" планирует выкупить Черышева за 7 миллионов евро

Испанский клуб "Валенсия" хочет оставить российского полузащитника Дениса Черышева в своем составе на следующий сезон. Для этого испанцы собираются выкупить его трансфер у "Вильярреала" за 7 миллионов евро.

По информации Marca, игра россиянина в нынешнем чемпионате впечатлила руководство "летучих мышей". Свою заинтересованность в Черышеве высказал и главный тренер команды Марселино.

Напомним, что в настоящий момент права на 28-летнего российского футболиста принадлежат "Вильярреалу".