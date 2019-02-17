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17 февраля 201902:28

"Валенсия" планирует выкупить Черышева за 7 миллионов евро

EPA

Испанский клуб "Валенсия" хочет оставить российского полузащитника Дениса Черышева в своем составе на следующий сезон. Для этого испанцы собираются выкупить его трансфер у "Вильярреала" за 7 миллионов евро.

По информации Marca, игра россиянина в нынешнем чемпионате впечатлила руководство "летучих мышей". Свою заинтересованность в Черышеве высказал и главный тренер команды Марселино.

Напомним, что в настоящий момент права на 28-летнего российского футболиста принадлежат "Вильярреалу".

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