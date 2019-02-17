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17 февраля 201903:00

На Берлинале розданы награды лучшим фильмам и режиссерам

Global Look Press

Один из крупнейших международных фестивалей Берлинале начался в столице Германии 7 февраля, официально он закроется в воскресенье​​​. Главные награды смотра нашли своих победителей, Надав Лапид получил "Золотого медведя" из рук председателя жюри Жюльет Бинош.

Главную награду кинофестиваля — "Золотого медведя" — получил фильм "Синонимы" режиссера Надава Лапида о молодом израильтянине Йоаве, который ищет новую идентичность в Париже, передает РИА Новости.

Режиссер выразил надежду, что люди увидят в фильме не столько политическое заявление, сколько человеческую историю, герои которой смеются, ругаются, любят друг друга, говорят о себе и обсуждают политику.

Режиссеру Франсуа Озону присудили Гран-при за картину "По милости Божией", которая рассказывает о истории католического священника Бернара Прейна; в 2016 году он был обвинён в совращении 70 мальчиков.

"Серебряным медведем" за лучший сценарий были награждены авторы картины "Пираньи Неаполя" про мафию.

Лучшим режиссером по версии жюри Международного берлинского кинофестиваля стала представительница берлинской школы кинематографа Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но...".

В прошлом году обладателем "Золотого медведя" Берлинале стал румынский фильм "Не прикасайся" Адины Пинтилие.

В 2016 году "Золотой медведь" достался фильму о беженцах "Огонь в море" итальянского режиссера Джанфранко Рози. Победу он посвятил жителям острова Лампедуза, о котором рассказывается в картине.

В 2015 году главный приз получила картина "Такси" иранского режиссера Джафара Панахи, осужденного на родине за антиправительственную деятельность. Он не только срежиссировал фильм, но написал к нему сценарий и сыграл главную роль.

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