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Ситуация на Украине 1 час назад

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17 февраля 201903:37

Экс-премьер Украины Азаров: Порошенко довел страну до нищеты

Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал ситуацию на Украине, предстоящие выборы и дал оценку действиям экс-президента страны Виктору Януковичу.

Азаров считает, что действующему президенту Петру Порошенко не стоит баллотироваться на второй срок. Украина доведена до нищеты, и это главная причина, почему Порошенко нужно покинуть свой пост.

"Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе – это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну?"

Азаров не скрывает свое негативное отношение к Петру Порошенко. По его словам, Порошенко во всем преследует только собственные интересы, передает РИА Новости.

Давая оценку событиям 2014 года, Николай Азаров считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович действовал слишком мягко во времена протестов на майдане Незалежности. Надо было действовать решительно.

"С этого момента надо было действовать так, как действует, например, Макрон во Франции: бастуете, протестуете — вот вам место, протестуйте. Но когда вы пытаетесь захватить органы государственной власти, вы должны нести за это ответственность и наказание".

По словам Азарова, он неоднократно говорил Януковичу о его беспрерывной уступчивости и мягкотелости, которая привела, фактически, к перевороту.

Азаров считает, что в настоящий момент объединить восток и запад Украины может только идея мира и развития.

По его мнению, Украина очень идеологизирована и зазомбирована пропагандой​​​, когда Россия стала главным врагом, хотя до этого была много вековым соседом и другом.

Также Николай Азаров прокомментировал ситуацию с уголовным делом против него. Бывший премьер-министр Украины назвал беспочвенными обвинения генеральной прокуратуры, а само уголовно дело "притянутым за уши".

По его словам, обвинения доставляют ему "огорчение и позорят его имя". Именно поэтому он был вынужден уехать из страны, и пока не решил, надо ли ему возвращаться на Украину.

"Если я буду нужен Украине, если будут нужны мои знания, опыт, я подумаю. Но рваться так, чтобы все бросил и побежал, я не буду. Тысячу раз подумаю, прежде чем принять решение".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что генеральная прокуратура объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях​​​. Прокуратура подозревает Азарова в соучастии при завладении сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 миллиарда гривен (78,8 миллионов долларов).

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