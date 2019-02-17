Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Экс-премьер Украины Азаров: Порошенко довел страну до нищеты
Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал ситуацию на Украине, предстоящие выборы и дал оценку действиям экс-президента страны Виктору Януковичу.
Азаров считает, что действующему президенту Петру Порошенко не стоит баллотироваться на второй срок. Украина доведена до нищеты, и это главная причина, почему Порошенко нужно покинуть свой пост.
"Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе – это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну?"
Азаров не скрывает свое негативное отношение к Петру Порошенко. По его словам, Порошенко во всем преследует только собственные интересы, передает РИА Новости.
Давая оценку событиям 2014 года, Николай Азаров считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович действовал слишком мягко во времена протестов на майдане Незалежности. Надо было действовать решительно.
"С этого момента надо было действовать так, как действует, например, Макрон во Франции: бастуете, протестуете — вот вам место, протестуйте. Но когда вы пытаетесь захватить органы государственной власти, вы должны нести за это ответственность и наказание".
По словам Азарова, он неоднократно говорил Януковичу о его беспрерывной уступчивости и мягкотелости, которая привела, фактически, к перевороту.
Азаров считает, что в настоящий момент объединить восток и запад Украины может только идея мира и развития.
По его мнению, Украина очень идеологизирована и зазомбирована пропагандой, когда Россия стала главным врагом, хотя до этого была много вековым соседом и другом.
Также Николай Азаров прокомментировал ситуацию с уголовным делом против него. Бывший премьер-министр Украины назвал беспочвенными обвинения генеральной прокуратуры, а само уголовно дело "притянутым за уши".
По его словам, обвинения доставляют ему "огорчение и позорят его имя". Именно поэтому он был вынужден уехать из страны, и пока не решил, надо ли ему возвращаться на Украину.
"Если я буду нужен Украине, если будут нужны мои знания, опыт, я подумаю. Но рваться так, чтобы все бросил и побежал, я не буду. Тысячу раз подумаю, прежде чем принять решение".
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что генеральная прокуратура объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях. Прокуратура подозревает Азарова в соучастии при завладении сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 миллиарда гривен (78,8 миллионов долларов).
Ранее по теме
-
Мюнхен: краткие итоги конференции по безопасности3 часа назад
-
Глава МИД Украины назвал условие, при котором президента "выкинут из окна"9 часов назад
-
"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина11 часов назад
-
Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня12 часов назад
-
Клинцевич и Шеремет ответили на заявление Роговцевой о россиянах и украинцах13 часов назад
-
В Мюнхене охранник Порошенко вцепился в журналиста "России 1"14 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Обрушение в ИТМО: завалы разберут "до последнего кирпичика"
- Лавров уличил американцев в нечистоплотности
- В Мюнхене охрана Порошенко вела себя совсем не по-европейски
- Арестованного основателя Baring Vostok отправят на карантин
- Макрона обвинили в незаконной предвыборной кампании
- Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Пассажиров красной ветки высаживают на "Комсомольской": дальше поезда не идут
- Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- В Тимирязевском районе Москвы похитили дореволюционную крышку люка
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате