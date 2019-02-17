Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Представитель госдепартамента США и кандидат на должность постпреда США при ООН Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру. Об этом говорится в сообщении американского Госдепа.

Никки Хейли ранее объявила, что намерена уйти в отставку до конца 2018 года​​​. На ее место администрация предложила назначить официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Однако сегодня она сняла свою кандидатуру. В Госдепе заявили, что президент вскоре объявит кандидатуру постпреда США в ООН, сообщает РИА Новости.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", — заявила Науэрт.

Хезер Науэрт (активная сторонница Республиканской партии и Дональда Трампа) была назначена начальником пресс-службы Госдепа в апреле 2017 года. Науэрт пришла туда с более чем 15-летним опытом работы в качестве ведущего и корреспондента. В 1998-2005 годах Науэрт работала корреспондентом на Fox News Channel. В 2005 году она перешла на ABC News, где проработала два года.