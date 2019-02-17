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17 февраля 201905:25

В КНДР отмечают День сияющей звезды

EPA

Северная Корея отмечает национальный праздник — День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь Ким Чен Ира — руководителя КНДР в 1994-2001 гг. Сегодня ему бы исполнилось 77 лет.

Ранним утром действующий глава КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив Кымсуанский дворец Солнца. В холле, где установлены статуи основателя КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, были возложены корзины цветов от имени северокорейского лидера и центрального комитета Трудовой партии Кореи.

По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия и праздничные спортивные выступления, а граждане несут цветы к статуям и мемориалам, посвящённым лидеру. Также по случаю праздника в домах культуры выставили тысячи бегоний.

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора передал председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну поздравительное послание от имени дипломатического корпуса.

Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года и умер 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время инспекционной поездки по стране. В настоящее время прозрачный саркофаг с забальзамированным телом установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе.

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