МЧС уберет нависающие конструкции в поврежденном университете в Петербурге

Специалисты МЧС установят опоры и уберут опасные нависающие конструкции в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета. Это нужно для того, чтобы продолжать разбор завалов на месте обрушения перекрытий и кровли.

ЧП произошло в субботу вечером. Конструкции обрушились с пятого по первый этажи. Было эвакуировано 86 человек.

Врио губернатора Александр Беглов в числе первых прибыл на место происшествия. Был организован оперативный штаб по ликвидации последствий. В его работе участвует и глава МЧС Евгений Зиничев, который прилетел в Северную столицу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, передает телеканал "Россия 24".