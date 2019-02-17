Кучеров стал автором победной шайбы в матче "Тампы" с "Монреалем"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Монреаль Канадиенс". "Молнии" на своем льду переиграли соперника со счетом 3:0, а вратарь Андрей Василевский оформил очередной "сухарь".

Это уже шестая игра "на ноль" для российского голкипера в нынешнем сезоне. Всего же в карьере россиянина стало 18 таких матчей. Василевский стал рекордсменом "Тампы" по числу встреч без пропущенных голов, обойдя Бена Бишопа.

Что касается Никиты Кучерова, то помимо заброшенной шайбы он отметился еще и результативной передачей. Российский форвард продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 94 (27+67) очка в 59 играх.