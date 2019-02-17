Василевский побил рекорд "Тампы" по "сухим" матчам

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс" стала памятной для российского вратаря "молний" Андрея Василевского. Он в шестой раз за сезон не пропустил ни одной шайбы, установив клубный рекорд по числу "сухарей".

Теперь на счету россиянина 18 матчей "на ноль" за "Тампу". Прежний рекордсмен клуба Бен Бишоп имел в своем активе 17 таких игр. Третье место за всю историю "молний" занимает Николай Хабибулин с 14 "сухарями".

Напомним, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Монреаль" со счетом 3:0. Российский форвард Никита Кучеров забросил в этой встрече шайбу и отдал одну голевую передачу.