Фестивали текстиля и кожи в Дамаске собрали сотни сирийских производителей

Проходящие в Дамаске торговые фестивали, среди которых выставки текстиля и кожи, собрали на площади 12 тысяч квадратных метров несколько сотен сирийских производителей. Еще два года назад проведение подобного фестиваля казалось невозможным.

По словам главы Союза экспортеров Сирии, выставка посвящена исключительно местной продукции. На ней присутствуют делегации из 18 стран, сообщает ТАСС.

Арабская республика предлагает дешевый и довольно качественный текстиль. Единственная серьезная проблема — устаревшее оборудование, так как из-за санкций сложно модернизировать производство. В разгар войны фестиваль проводили в Бейруте, а теперь власти приглашают иностранных гостей в освобожденный Дамаск.

В Дамаске представлены сразу 300 сирийских производителей текстиля. Поверив в завершение войны, они реанимируют производство и пытаются выйти на международные рынки.

В декабре сообщалось, что Россия и Сирия выделили 30 проектов, которые войдут в планы по сотрудничеству двух стран. Основными направлениями являются цементная, химическая промышленность, в том числе минеральные удобрения. В рамках сотрудничества по текстильной промышленности предусмотрены модернизация и возможность строительства нескольких фабрик на территории Сирии. Кроме того, в новых проектах фигурирует завод по производству автомобильных шин.