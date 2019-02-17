Дубль Панарина принес "Коламбусу" победу над "Чикаго"

В Чикаго местные "Блэкхоукс" принимали на своем льду "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться победы со счетом 5:2. Российский форвард "пиджаков" Артемий Панарин набрал в этой встрече три очка.

Россиянин забросил две шайбы и один раз ассистировал партнерам по команде. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 39 бросков по своим воротам.

regaining the lead after being tied for 17 seconds pic.twitter.com/2ickkNnRuA — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 17 февраля 2019 г.

Just how we drew it up. pic.twitter.com/1zb5gqb9cc — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 17 февраля 2019 г.

Результаты других матчей дня в НХЛ: "Виннипег Джетс" – "Оттава Сенаторз" – 3:4 ОТ, "Аризона Койотс" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 2:0, "Нью-Йорк Айлендерс" – "Эдмонтон Ойлерз" – 5:2, "Каролина Харрикейнз" – "Даллас Старз" – 3:0.