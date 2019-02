Дубль Панарина принес "Коламбусу" победу над "Чикаго"

В Чикаго местные "Блэкхоукс" принимали на своем льду "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться победы со счетом 5:2. Российский форвард "пиджаков" Артемий Панарин набрал в этой встрече три очка.

Россиянин забросил две шайбы и один раз ассистировал партнерам по команде. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 39 бросков по своим воротам.

