Bellator 216: Минаков в бою с Конго потерпел первое поражение в карьере

16 февраля в американском Анкасвилле на арене Mohegan Sun состоялся бой в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 216 между российским бойцом Виталием Минаковым и французом Чейком Конго. По итогам трех раундов победу одержал представитель Франции.

Поединок прошел в равной борьбе. Лишь в самой концовке третьего раунда Конго сумел нанести несколько неприятных ударов сопернику, которые и предопределили исход встречи. Судьи единогласным решением отдали победу французу.

Это поражение стало первым для Виталия Минакова в карьере. Он упустил возможность встретиться с чемпионом Гран-при Bellator в тяжелом весе Райаном Бэйдером. Теперь с ним проведет поединок Конго.