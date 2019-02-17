После ссоры американец взял в заложники несколько человек, четверо погибли

В американском городе Клинтон неизвестный взял в заложники и удерживал 12 часов в жилом доме несколько человек.

Местные власти сообщили, что четверо из заложников были застрелены. Известно, что в помещении были дети, передает ТАСС.

Правоохранители штата сообщают, что преступник задержан и взят под стражу.

Установлено, что произошедшему предшествовал бытовой конфликт.