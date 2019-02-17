В Новосибирске горит продуктовый склад

ГУМЧС по Новосибирской области сообщает, что в Дзержинском районе Новосибирска горит крупный склад ангарного типа с продуктами питания.

Площадь горения составляет почти 1000 квадратных метров. Здание обрушилось.

В ведомстве рассказали, что главная задача пожарных и спасателей — не допустить распространения огня на соседние складские помещения, сообщает РИА Новости.

Было установлено, что на складе хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло.

Ликвидация пожара осложняется тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания.

Сообщается, что угрозы жилым домам нет.