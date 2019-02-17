Матч звезд НБА. Конкурс слэм-данков выиграл участник, забивший через Шака

В американском городе Шарлотт продолжается звездный уик-энд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на воскресенье состоялись традиционные конкурсы.

На этот раз их было всего три: конкурс мастерства, конкурс трехочковых бросков и конкурс на самый красивый бросок сверху.

Самым мастеровитым стал форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум, который в финале конкурса победил защитника "Атланты Хокс" Трэя Янга. Самым точным в бросках из-за дуги стал форвард "Бруклин Нетс" Джо Харрис, в решающем раунде победивший защитника "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри.

В самом же зрелищном конкурсе вечера – по броскам сверху – победу одержал защитник "Оклахома-Сити Тандер " Хамиду Диалло. В решающей серии бросков он победил Денниса Смита из "Нью-Йорк Никс". Одну из своих попыток Диалло реализовал, забив слэм-данк через легендарного центрового Шакила О’Нила.

Отметим, что непосредственно матч звезд НБА пройдет в ночь на понедельник. В нем встретятся команда Запада Леброна Джеймса и команда Востока Янниса Адетокунбо.