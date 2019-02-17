Трамп призывает страны ЕС принять боевиков ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп призвал страны Евросоюза принять обратно свыше 800 захваченных в Сирии боевиков группировки ИГИЛ (запрещена в России) для дальнейшего суда над ними. Об этом глава Белого дома написал в "Твиттере". Иначе, по его словам, Штатам придется их освободить, и после, заявил Трамп, они пойдут в Европу.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much — Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

В Сирии на стороне боевиков воюют тысячи выходцев из Европы, а в декабре прошлого года Вашингтон сообщил о выводе своих войск с территории Арабской Республики, напоминает телеканал "Россия 24".



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил совместных операций своей страны, России и Ирана против радикальных группировок в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Сохранение перемирия в идлибской зоне деэскалации, по словам турецкого лидера, стало одной из главных тем прошедшего 14 февраля в Сочи саммита президентов России, Ирана и Турции.