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17 февраля 201910:24

Три премьеры и увертюра Гайдна: в Сочи прошел гала-концерт Зимнего фестиваля искусств

Грандиозный гала-концерт состоялся в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Со сцены Зимнего театра прозвучало одно из самых редких произведений Гайдна, на суд взыскательной публики были представлены сразу три мировых премьеры. Исполнял их худрук фестиваля Юрий Башмет и его оркестр "Солисты Москвы". Авторы классических новинок, среди которых — бельгийский композитор Патрик де Клерк, — находились в зале.

Фестиваль продлится до 24 февраля. В недельной афише — выступление ведущих артистов мира, Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", мужских вокальных коллективов из Франции и Грузии. Специальный гость — национальный театр Тайваня. До самого закрытия фестиваля будут работать Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта, школы фотографии, драматургов и журналистов.

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