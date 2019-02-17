В здании ИТМО приступают к разбору конструкций в зоне обрушения

Специалисты МЧС сегодня приступят к установке опор и разбору нависающих конструкций в здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Накануне вечером там обрушилась крыша и перекрытия с пятого по первый этаж.

В аудиториях шли занятия, были эвакуированы 86 студентов и преподавателей. С верхних этажей людей снимали при помощи специальной лестницы, передает телеканал "Россия 24".

Врио губернатора Александр Беглов одним из первых прибыл на место происшествия, он отметил слаженную работу спасателей. Версия произошедшего одна — нарушения при проведении работ по реконструкции здания. На одном из этажей устроили склад стройматериалов. Не исключено, что перекрытия не выдержали большого веса и сложились, потянув за собой всю конструкцию.

Организован оперативный штаб по ликвидации последствий. В его работе участвует и глава МЧС Евгений Зиничев — накануне он прилетел в Северную столицу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.