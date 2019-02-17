Шайба Ковальчука не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче с "Бостоном"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду уступил "Бостон Брюинз" со счетом 2:4.

В составе проигравших одну из шайб забросил российский форвард Илья Ковальчук. Всего в нынешнем сезоне на его счету 27 очков (12 шайб + 15 передач) в 48 играх.

В других матчах игрового дня "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Нэшвилл Предаторз" — 5:1, а "Ванкувер Кэнакс" на выезде уступил "Сан-Хосе Шаркс" — 2:3.