Боевики в Афганистане напали на полицейских, семеро убиты

Не менее семи полицейских погибли в афганской провинции Балх в результате нападения боевиков экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщают афганские СМИ.

Инцидент произошел на КПП провинции Балх в ночь на воскресенье, уточнили в полиции региона. Боестолкновение продолжалось несколько часов, нападение талибов было отбито лишь после прибытия вспомогательных сил полиции. По разным данным, в результате погибли семь или восемь стражей порядка. Несколько боевиков были убиты, их число не уточняется.

Ранее по такому же сценарию боевики атаковали КПП в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. В результате нападения погибли 10 сотрудников полиции. Аналогичное нападение было совершено боевиками 29 января, тогда погибли 6 полицейских.

Движение "Талибан" контролирует значительные территории в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Правительственные войска пытаются противостоять боевикам. В начале февраля в Москве прошла конференция "Афганский диалог", в которой участвовали представители диаспоры из России и стран СНГ, а также представители радикальных движений, в том числе "Талибана". По итогам переговоров стороны приняли декларацию о развитии внутриафганского диалога политического решения конфликта в этой стране. Такие встречи планируют проводить на регулярной основе.