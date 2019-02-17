"Бронебойщик" готов к поставке в войска, а "Дрель" задержится на год

Генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин на полях выставки вооружений IDEX в Абу-Даби поделился планами вооружения российских Вооруженных сил новейшими образцами оружия. Как рассказал Лепин РИА Новости, государственные испытания планирующей бомбовой кассеты "Дрель" пройдут позже намеченного. Завершить программу планируется в 2019 году.

Авиационная ракета "Бронебойщик", напротив, успешно прошла госприемку. По словам гендиректора "Техмаша", производитель и Минобороны России работают над началом поставок нового оружия в войска.

Планирующая бомбовая кассета "Дрель" позволяет самолетам поражать наземные цели, избегая поражения средствами ПВО противника. Ракетами "Бронебойщик" будут вооружены Су-25 и Ми-8. Ракета способна пролетать сквозь стены, сохраняя целостность конструкции.