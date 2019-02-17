В Новосибирске пожарные потушили продуктовый склад

В Новосибирске пожарным удалось потушить крупный пожар на складе продуктов, возникший в ночь на воскресенье. Как сообщили РИА Новости в МЧС, спасатели проливают конструкции здания на площади 960 квадратных метров. О погибших и пострадавших не сообщается.

В ликвидации возгорания участвовали 97 человек и 28 единиц техники. Ангар, в котором, среди прочего, хранилось подсолнечное масло, рухнул. ЧП произошло в Дзержинском районе. Причины пожара устанавливает пожарный надзор.