Панарин и Малкин вошли в число звезд игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала тройку лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата. Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин признан первой звездой.

В ночь на воскресенье он оформил дубль и сделал результативную передачу в гостевом матче против "Чикаго Блэкхокс" и помог команде победить со счетом 5:2.

Второй звездой дня стал нападающий "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конекни, который забил два гола в матче против "Детройт Ред Уингз" (6:5 ОТ).

Третьей звездой дня признан еще один российский нападающий Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз". В матче против "Калгари" (4:5) он сделал дубль и отдал голевой пас.