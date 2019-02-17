Порошенко считает войну условием существования и успеха

"Историей успеха" считает нынешнюю Украину президент страны Петр Порошенко. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он особо отметил, что "за время войны" Киеву удалось провести "самые глубокие реформы в истории его страны".

Возможно, именно поэтому он не намерен прекращать военные действия в Донбассе: по словам Порошенко, если Киев прекратит огонь, то "Украины не будет".

При этом, по данным украинской Государственной службы статистики на конец прошлого года, почти треть украинцев живет за чертой бедности, передает РИА Новости. На благосостоянии граждан сказываются, в частности, экономические реформы, проводимые Киевом по настоянию западных кредиторов: тарифы ЖКХ растут, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне.

На днях заместитель главы администрации Порошенко Константин Елисеев сообщил, что там не рассматривают план по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенный спецпредставителем председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком. План предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен нормандской четверкой — в нее входят Россия, Украина, Франция и ФРГ.

По словам Елисеева, у Киева есть много вопросов к этому документу, и в администрации Порошенко не рассматривают и не обсуждают его. "Думаю, что его ожидает такая же судьба, как и судьба десятков других планов урегулирования ситуации на Донбассе, которые предлагались за последние четыре года", — заявил он.