Драка на автомойке в Москве: погибли двое

В результате массовой драки между работниками автомоечного комплекса погибли два человека, сообщает столичный Следственный комитет. Уточняется, что инцидент произошел ночью в воскресенье на юго-востоке Москвы.

Работники автомойки на Волгоградском проспекте устроили драку на бытовой почве — ранее один из ее участников оскорбил брата другого. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой погибли два человека. Один 30-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, второй — в больнице. Еще один помещен в стационар с травмами различной степени тяжести.

В драке принимали участие более 10 человек, все они — уроженцы Узбекистана. В отношении зачинщиков возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").