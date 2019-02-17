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17 февраля 201911:10

Драка на автомойке в Москве: погибли двое

Global Look Press

В результате массовой драки между работниками автомоечного комплекса погибли два человека, сообщает столичный Следственный комитет. Уточняется, что инцидент произошел ночью в воскресенье на юго-востоке Москвы.

Работники автомойки на Волгоградском проспекте устроили драку на бытовой почве — ранее один из ее участников оскорбил брата другого. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой погибли два человека. Один 30-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, второй — в больнице. Еще один помещен в стационар с травмами различной степени тяжести.

В драке принимали участие более 10 человек, все они — уроженцы Узбекистана. В отношении зачинщиков возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").

 

 

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