На Центральном телеграфе в драке с охранником погиб мужчина

В здании Центрального телеграфа в Москве в ходе конфликта с охранником погиб мужчина. По данным "Интерфакса" со ссылкой на информированный источник, конфликт, переросший в драку, возник на проходной здания, находящегося на Тверской улице.

В ней сошлись уроженец Орловской области и 51-летний охранник. В ходе потасовки оба упали на пол, после чего охранник обнаружил, что его оппонент не подает признаков жизни. На месте происшествия работают следователи, по факту гибели мужчины проводится проверка.