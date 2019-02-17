Обрушение в ИТМО: 190 квадратов и 2000 кубов

В здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились кровля и межэтажные перекрытия с пятого по первый этажи, общая площадь обрушения составила 190 квадратных метров. Разрушены 13 аудиторий и часть коридоров, а общий объем завалов составляет около двух тысяч кубических метров. Специалисты МЧС сегодня приступят к установке опор и разбору нависающих конструкций в здании.

Уточненные данные о масштабах обрушения привел представитель экстренных служб северной столицы. Ранее сообщалось об обрушении перекрытий с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров.

Перекрытия и кровля обрушились в корпусе университета на улице Ломоносова в Петербурге накануне вечером. По последним данным, жертв и пострадавших нет, были эвакуированы 86 человек. При этом 25 человек, оказавшихся заблокированными на пятом этаже здания, эвакуировали при помощи автолестниц. В их числе были 20 иностранных студентов и один преподаватель, передает РИА Новости.

В пятиэтажном здании корпуса проходят ремонтные работы, рабочие покинули опасное место сами. Версия произошедшего одна — нарушения при проведении работ по реконструкции здания. На одном из этажей устроили склад стройматериалов. Не исключено, что перекрытия не выдержали большого веса и сложились, потянув за собой всю конструкцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Здание Национального исследовательского университета информационных технологий механики и оптики построено в 1870 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В 1962 году была проведена его реконструкция.