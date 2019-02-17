Попытка проскочить перекресток закончилась столкновением с трамваем в Барнауле. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 16 февраля, на пересечении улиц Малахова и Юрина в Барнауле.

На записи видно, что большинство автомобилистов решило уступить дорогу трамвая, однако один из них – водитель Subaru, решил не останавливаться. В итоге трамвай протаранил его транспортное средство.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.