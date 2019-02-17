Футбольный клуб "Уфа" подписал аргентинского форварда

Российский футбольный клуб "Уфа" подписал контракт с аргентинским нападающим Андресом Вомбергаром. 24-летний форвард перешел в стан уфимцев из словенской "Олимпии".

Как отмечается на сайте команды из Словении, соглашение Вомбергара с "Уфой" рассчитано на 3,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за словенскую команду 17 матчей, в которых забил 11 голов.