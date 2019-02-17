Выяснилось, что тест на получение гражданства США не по зубам американцам

Американцы не обладают достаточными знаниями истории, чтобы быть образованными и активными гражданами, говорят результаты исследования вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона. Большинство участников опроса в 49 американских штатах и Вашингтоне (округ Колумбия) не смогли пройти тест, который проходят мигранты для получения гражданства США.

Тест состоит из вопросов об истории США, к которым прилагается несколько вариантов ответа. Например, соискатели гражданства страны должны знать дату подписания Конституции США и количество поправок к ней, процедуру проведения выборов, а также имена действующих президента и вице-президента.

При этом лишь 40 процентов участников проведенного Центром имени Вудро Вильсона опроса смогли этот тест, и только 27 процентов из них моложе 45 лет. Исследователи опросили 41 тысячу граждан из всех штатов, передает ТАСС.

Только 15 процентов американцев знают, когда была написана Конституция США, а 57 процентов не знают, что Вудро Вильсон был президентом во время Первой мировой войны.

Минимальный показатель — 28 процентов успешно прошедших тест — был зафиксирован в штате Луизиана. Штат Вермонт оказался единственным, где с тестом справились большинство опрошенных — 53 процента.