Рокерам из "Чайфа" вернули пропавшие гитары

Участникам группы "Чайф" вернули гитары, потерянные в Москве при транспортировке. Владимир Шахрин и Владимир Бегунов получили свои музыкальные инструменты в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

Пресс-атташе "Чайфа" Марина Залогина не уточнила, кто виноват в потере, но уверила, что гитары "в целости и сохранности" были доставлены через несколько часов.

"Я даже не знаю, по чьей вине это случилось. Сами они не говорят", - пошутила Залогина. Шахрин и Бегунов ранее обмолвились, что на их гитарах "играли грузчики в Шереметьеве".